В Роскачестве рассказали, какие напитки лучше выбирать в жару

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-19T10:12:58+03:00

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Роскачество дало рекомендации относительно того, какие напитки лучше всего выбирать в жаркое время. Специалисты отмечают, что лучше всего утолить жажду в летний зной, помогут питьевая вода, чай и квас, а вот к сладким газированным напиткам следует относиться с осторожностью.

«В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, - рассказывают эксперты. - Для того, чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды».

При этом отмечается, что это вовсе не значит, что от любимого напитка нужно вовсе отказаться. Специалисты подчеркивают: главное – знать меру и выбирать качественный продукт.

При выборе питьевой воды важно понимать, что качество и «полезность» воды зависят не от ее места происхождения, вида, цены, а от производителя. Лучше утолить жажду поможет вода без подсластителей и ароматизаторов. Допустимыми натуральными добавками могут стать серебро и йод. Всего в сутки взрослому человеку нужно выпивать около двух литров воды.

При выборе кваса, как предупреждают эксперты, всегда важно не перепутать продукт брожения квасного сусла, созданный по ГОСТу, и газированный напиток со вкусом кваса. Кроме того, квас не должен содержать искусственные добавки, например, красители, подсластители и усилители вкуса, сахарозаменители.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о семи здоровых советах, как пережить жару, а также меньше страдать от температурных рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU