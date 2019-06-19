Задания на ЕГЭ и ОГЭ могут составлять индивидуально

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-19T10:38:26+03:00

Задания на ЕГЭ могут составлять индивидуально Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными. Такая задача отражена в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Новшество позволит решить сразу несколько проблем: например, избавит от списывания и «сливов», а еще уменьшит число критиков данного тестирования.

Подготовкой вариантов вопросов займется компьютер. Он составит тысячи различных заданий, так что каждый экзаменуемый получит свою проверочную работу.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, ученик заполняет ответы черной гелевой ручкой. Тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. В таком исполнении очень много уязвимостей, отмечают эксперты.

- Мы видим «слив» заданий в интернете, списывание – это можно будет решить увеличением количества вариантов. Радикальное решение – это персонифицированный экзамен, - комментирует «Известиям» завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Если будет решено использовать искусственный интеллект при составлении заданий, то встанет еще одна проблема: нужно защитить ее от взломов и хакерских атак.

Ранее в Рособрнадзоре спрогнозировали, что к 2030 году удастся перейти к автоматизированной проверке всех заданий единого госэкзамена к 2030 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Астрахани три школьника получили 0 баллов за ЕГЭ

Причина оказалась в неправильной ручке. Но работы выпускников все-таки проверят в качестве исключения (подробности)

Что делать если бланк ЕГЭ не считался

В случае любых технических проблем с баллами ЕГЭ нужно подавать апелляцию о несогласии с результатами экзамена. Например, компьютер неправильно распознал буквы и цифры, или же работа вообще не считалась сканером, как в астраханском случае (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU