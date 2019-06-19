ФСБ и СК провели масштабные обыски в семи регионах по делу о финансировании террористов в Сирии
Масштабные обыски прошли в семи регионах России по делу о финансировании запрещенной в России террористической группировки ИГ*, в Московской области два человека задержаны. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
С 2014 по сентябрь 2017 года, по ее словам, члены ИГ*, граждане РФ, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности организации. В этих целях они стали привлекать жителей Дагестана, которые организовали в ряде субъектов России сбор денег. Операции они проводили через платежные системы и банковские карты, а затем доставляли средства на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.
Всего, как отмечается, было собрано не менее 8 миллионов рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов России.
«В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) задержаны двое лиц, - сообщала Петренко. - В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу».
Петренко также добавила, что следствие устанавливает роль и конкретные действия подозреваемых в ходе финансирования терроризма. Кроме того, проверяется их причастность к иным преступлениям, которые не связаны с расследуемым уголовным делом.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что ФСБ задержали в Крыму отряд вербовщиков ИГ*.
ИГ* - запрещена в России
ФСБ и СК провели масштабные обыски в семи регионах по делу о финансировании террористов в Сирии: Комментарий Светланы Петренко.
ИСТОЧНИК KP.RU