СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-19T10:42:19+03:00

ФСБ и СК провели масштабные обыски в семи регионах по делу о финансировании террористов в Сирии Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Масштабные обыски прошли в семи регионах России по делу о финансировании запрещенной в России террористической группировки ИГ*, в Московской области два человека задержаны. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

С 2014 по сентябрь 2017 года, по ее словам, члены ИГ*, граждане РФ, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности организации. В этих целях они стали привлекать жителей Дагестана, которые организовали в ряде субъектов России сбор денег. Операции они проводили через платежные системы и банковские карты, а затем доставляли средства на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.

Всего, как отмечается, было собрано не менее 8 миллионов рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов России.

«В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) задержаны двое лиц, - сообщала Петренко. - В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу».

Петренко также добавила, что следствие устанавливает роль и конкретные действия подозреваемых в ходе финансирования терроризма. Кроме того, проверяется их причастность к иным преступлениям, которые не связаны с расследуемым уголовным делом.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что ФСБ задержали в Крыму отряд вербовщиков ИГ*.

ИГ* - запрещена в России

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715423" frameborder="0"></iframe> ФСБ и СК провели масштабные обыски в семи регионах по делу о финансировании террористов в Сирии: Комментарий Светланы Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU