Совет безопасности России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-19T11:01:30+03:00

По словам замсекретаря Совбеза РФ Юрия Кокова, масштабам последствий цифровой терроризм уже в скором времени может быть сопоставим с оружием массового уничтожения

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В Совете безопасности России предупредили о наступающей эре цифрового терроризма. Как отметил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков, его масштабы в ближайшее время будут сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения.

"Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - сказал он среду на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Кокова, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в настоящее время позволяет террористам еще активнее расширять географию осуществления хакерских атак и других киберпреступлений. «Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов», - подчеркнул он.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников, как писал сайт kp.ru, заявил, что в последнее время мощь набирают киберподразделения незаконных формирований. По его словам, "растет активность и техническая оснащенность" этих подразделений. К примеру, электронный почтовые сервисы за рубежом нередко используются за ложных сообщений об угрозе терактов.

ИСТОЧНИК KP.RU