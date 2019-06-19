35-градусная жара и лесные пожары: синоптики о погоде в России

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-19T11:24:03+03:00

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Синоптики предупредили, что в ближайшие дни россиян ждет 35-градусная жара и, как следствие, участится возникновение лесных пожаров. В ЦФО температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла, а кое-где эта отметка будет превышена. Зной сохранится до конца недели, до 23 июня.

Высокая пожароопасность на территории всей страны. В Москве, Московской, Владимирской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях введен «оранжевый» уровень огненной грозы. А в Курской и Костромской областях погоду называют «потенциально опасной».

Ночью воздух будет остывать до 15 со знаком плюс, но большого облегчения это не принесет. Только кратковременные дожди, которые возможны в некоторых регионах, избавят от изнуряющей жары.

На северо-западе страны — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — будет до 27 тепла, а в Республике Коми, Ненецком автономном округе до +19 градусов днем, а в ночные часы всего +3…+8 градусов.

Приволжье и юг России тоже страдает от жары, здесь минимальные температуры 30 градусов тепла, возможно повышение до 35, в некоторые регионах опустятся дожди, которые сейчас так нужны, чтобы разбавить жару.

На севере Урала, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем от +10 до +15. В Челябинской и Курганской областях ночные температуры до +14, а в дневные часы - до +30.

Приморье и на Алтае до 26 тепла, а в Красноярском крае — днем до +20 градусов.

Только в Прибайкалье и Забайкалье дождливо, но дожди будут теплыми. Даже на холодной Чукотке ожидается до +20 градусов днем и до +8 ночью, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU