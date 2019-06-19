2019-06-19T11:53:32+03:00
Спорт

Маттейс де Лигт окончательно отверг предложение «Барселоны»

Капитан амстердамского «Аякса» сообщил своему агенту, что даже не рассматривает предложение каталонцев
Дарья КРЫЛОВА
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Маттейс де Лигт.Маттейс де Лигт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вопрос о переходе Маттейса де Лигта в «Барселону» вслед за его лучшим другом Френки де Йонгом в «Барселону» являлся решенным по версии многих авторитетных изданий, в том числе и Marca, пока в борьбу за голландца не вступили такие топ-клубы как «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария».

Самое выгодное предложение сделал туринский «Ювентус», предложивший молодому защитнику 15 миллионов евро в год. В то же время «Барселона», искавшая замену уже возрастному Жерару Пике, предложила только 6 миллионов и повышать планку для молодого голландца не собиралась.

Туринцы же после ухода Андреа Барцальи и истечения срока аренды Мартина Касереса преследуют весьма шкурную цель – закрыть позицию защитника еще одним молодым кадром.

В чемпионате Нидерландов на клубном уровне де Лигт в 33 играх отдал 89% успешных передач и забил 3 гола. В играх за сборную коэффициент его успешности составляет 7,05 по 10-бальной шкале, 90% его передач оказались удачными, так же он хорош в персональной опеке нападающих, как успел показать в финале Лиги Наций против капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации Cadena SER, после матча Лиги Наций Роналду подошел к де Лигту и лично попросил среди всех предложений клубов отдать предпочтение «Ювентусу».

Сегодня Маттейс де Лигт позвонил своему агенту Мино Райоле и сообщил, что не желает продолжать карьеру в «Барселоне». Насчет «ПСЖ» и «Баварии» ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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