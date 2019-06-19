"Обошлось на сей раз": Киркоров показал видео аварийной посадки самолета
Звезда российской эстрады Филипп Киркоров показал подписчикам видео аварийной посадки самолета, на котором он летел вместе с детьми.
- Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше!, - написал певец в своем instagram.
Напомним, 18 июня Филипп Киркоров вместе с детьми возвращался в Россию с гастролей в Болгарии. Он летел на "Боинге" компании S7. Все шло хорошо. Однако при посадке в Домодедово в самолете произошла неожиданная поломка, и шасси с грохотом ударились о посадочную полосу. Пилот был вынужден снова взлететь и уйти на второй круг. К счастью, во второй раз самолет сел благополучно, и никто из пассажиров не пострадал.
- Волнительно было за детей. Но как мог успокоил, сказал, что это "американские горки", - признался Киркоров в интервью Kp.ru.
Филипп нашел нужные слова, чтобы успокоить Аллу-Викторию и Мартина. Он сказал им, что это генеральная репетиция перед поездкой в "Диснейленд", который они посетят уже совсем скоро, 29 июня.
Киркоров выложил в сеть видео жесткой посадки самолета с ним и его детьми на борту.
ИСТОЧНИК KP.RU