В Кремле отмечают стагнацию выполнения Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, при этом, по его словам, выступают за рекогносцировку в рамках консультаций в нормандском формате.
"Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей», - сказал он в среду журналистам.
При этом говоря о встрече помощников лидеров стран-участниц нормандского формата, Песков отметил, что «сначала нужно рекогносцировку совместную провести, понять, где мы находимся».
Напомним, накануне, как писал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявила, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. В свою очередь, украинский лидер отметил, что целью данной встречи станет подготовка переговоров самих лидеров.
ИСТОЧНИК KP.RU