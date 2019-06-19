В Кремле отмечают стагнацию выполнения Минских соглашений

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-19T12:47:35+03:00

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва выступает за рекогносцировку в рамках консультаций в нормандском формате

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, при этом, по его словам, выступают за рекогносцировку в рамках консультаций в нормандском формате.

"Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей», - сказал он в среду журналистам.

При этом говоря о встрече помощников лидеров стран-участниц нормандского формата, Песков отметил, что «сначала нужно рекогносцировку совместную провести, понять, где мы находимся».

Напомним, накануне, как писал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявила, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. В свою очередь, украинский лидер отметил, что целью данной встречи станет подготовка переговоров самих лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU