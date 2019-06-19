Диетолог рассказала, какие напитки спасут от жары

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-19T13:46:18+03:00

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Врач-диетолог объяснила, какие напитки стоит употреблять в жару, чтобы помочь организму справиться с высокими температурами. В первую очередь нужно отдавать предпочтение воде, она поможет поддержать баланс и предотвратит обезвоживание. А тем, кто не любит пить простую воду, стоит рассмотреть «Мохито».

- Воду стоит пить комнатной температуры. Выписать за стуки рекомендуется более двух литров, а в жару можно употребить все три литра жидкости. Дополнительно к воде можно пить чай зеленый и белый, как это делают на Востоке. Но так как горячие напитки вызывают потоотделение и потерю жидкости, то нужно дополнять баланс обычной водой. Можно добавить в рацион отвар душицы, мяты, череды или делать безалкогольный коктейль «Мохито» с лаймом и мятой, - комментирует ИА «НСН» диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

А вот от сладких газированных напитков лучше воздержаться. Они не только не утоляют жажду, но и усиливают ее. Сладость, попадая в кишечник, в условиях замедленной перистальтики при жаре будет поддерживать процессы брожения, нарушать состояние микрофлоры.

ИСТОЧНИК KP.RU