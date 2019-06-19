ООН: Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни Джамаля Хашукджи

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-19T13:52:37+03:00

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Саудовская Аравия виновна в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции в октябре прошлого года. Об этом в среду заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

"Попытка его похищения - тоже нарушение международного права в области прав человека", - цитирует текст доклада РИА Новости. Каламар также потребовала прекратить суд в Саудовской Аравии над 11 подозреваемыми в убийстве Хашукджи из-за несоблюдения необходимых стандартов.

Кроме того, спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) США провести собственное расследование журналиста.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, работавший на издание Washington Post и проживавший в Соединенных Штатах последние годы журналист Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Только через две недели местные власти признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу задержаны 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU