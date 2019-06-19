2019-06-19T15:31:29+03:00
Политика

В Киеве умер депутат Рады и блогер Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного оружия
Марина ВЕНЦОВА
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По официальной версии, Тымчук получил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.По официальной версии, Тымчук получил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Член коллегии при Министерстве внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

"Около часа назад жена депутата Тымчука позвонила в скорую и полицию, сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет и при чистке оружия нанес себе смертельные ранение, - сказал представитель ведомства в эфире телеканала «112 Украина». - По приезду бригады скорой помощь мой друг Дмитрий Тымчук уже скончался».

По словам Геращенко, на месте трагедии в настоящее время работает оперативная группа полиции.

Дмитрию Тымчук буквально неделю не дожил до своего 47-летия. Он был известен как военный и политический журналист, являлся координатором группы "Информационное сопротивление". Стал заметным блогером после событий в Крыму и в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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