2019-06-19T14:15:45+03:00
Общество

Россияне рассказали, как относятся к совместной жизни вне брака

Большая часть населения лояльно смотрит на сожительство без регистрации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали как относятся к сожительству вне бракаРоссияне рассказали как относятся к сожительству вне бракаФото: Олег УКЛАДОВ
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Специалисты из Института социально-политических исследований РАН выяснили, как россияне относятся к внебрачному союзу. Специалисты провели долгосрочное исследование, которое продлилось с 2013 по 2018 год.

Интересно, что за указанный период людей, которые считают совместный был вне брака недопустимым, значительно увеличилось. На сегодняшний день, респондентов, которые придерживаются таких взглядов около 25%.

А вот почти половина россиян — 48% - считает внебрачных союз приемлемым. Но только при условии, что у пары пока нет совместных детей, передает RT.

Добавим, что еще 27% опрошенных и вовсе назвали сожительство без брака нормой.

При этом, независимо от отношения к сожительству, большинство опрошенных полагают, что внебрачный союз не имеет решающего влияния на формирования семей в целом. А о позитивном влиянии совместного быта до брака на семейную ситуацию в современной России и вовсе проголосовали 23% респондентов. Однако около трети опрошенных выразили мнение, что сожительство без регистрации брака может негативно сказаться на воспитании детей, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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