2019-06-19T14:51:04+03:00
Общество

Медведев подписал постановление, позволяющее не допускать подорожания ЖКХ выше уровня инфляции

По словам премьера, такое решение "позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги"
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС/Пресс-служба правительстваПремьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС/Пресс-служба правительства
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития страны в сфере экономики и жилищном секторе сообщил, что подписал постановление правительства, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал он.

При этом Медведев отметил, что на сегодняшний день для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ. Однако существует ряд оснований, позволяющих эти индексы превышать. "Далеко не все эти основании справедливы, теперь (в соответствии с новым документом - прим. ТАСС) таких оснований стало меньше", - подчеркнул глава правительства.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Государственной Думе поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышение коэффициента при отсутствии счетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост
ЦБ рекомендовал списывать долги по ипотеке в случае изъятия жилья
Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» открыто по факту смерти Тымчука
США может ввести санкции против Турции из-за покупки С-400
Россия в заявке на сессию ПАСЕ требует полного подтверждения полномочий делегации
Частный сектор предлагают обложить курортным сбором
Совбез России: террористы начали печатать оружие на 3D-принтерах
В Киеве умер депутат Рады и блогер Дмитрий Тымчук
Россияне рассказали, как относятся к совместной жизни вне брака
В Госдуме поддержали идею с изменением получения звания старшего лейтенанта
ООН: Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни Джамаля Хашукджи
Диетолог рассказала, какие напитки спасут от жары
Игрок НХЛ Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Минобороны опровергло информацию о намерении изменить срок присвоения званий старшего лейтенанта
В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»
Вышинский уверен, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом
"Намного роскошнее и дороже": Россияне сравнили современные выпускные с теми, которые были 20 лет назад
Песков: у Кремля нет новостей по встрече Путина и Трампа на G20
В Кремле отмечают стагнацию выполнения Минских соглашений
Кремль пока не намерен комментировать расследование крушения МН-17