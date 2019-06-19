Медведев подписал постановление, позволяющее не допускать подорожания ЖКХ выше уровня инфляции

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-19T14:51:04+03:00

По словам премьера, такое решение "позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги"

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития страны в сфере экономики и жилищном секторе сообщил, что подписал постановление правительства, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал он.

При этом Медведев отметил, что на сегодняшний день для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ. Однако существует ряд оснований, позволяющих эти индексы превышать. "Далеко не все эти основании справедливы, теперь (в соответствии с новым документом - прим. ТАСС) таких оснований стало меньше", - подчеркнул глава правительства.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Государственной Думе поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышение коэффициента при отсутствии счетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU