Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» открыто по факту смерти Тымчука

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-19T15:11:46+03:00

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Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), - говорится в сообщении в «Фейсбуке». - Следственные действия продолжаются».

При этом глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. По его словам, "есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием". "Также рассматриваем версии криминального характера", - отметил Князев. Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, депутат Рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU