2019-06-19T15:11:46+03:00
Политика

Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» открыто по факту смерти Тымчука

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева
Марина ВЕНЦОВА
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Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти депутата Рады Дмитрия ТымчукаНациональная полиция Украины открыла уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти депутата Рады Дмитрия ТымчукаФото: REUTERS
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Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), - говорится в сообщении в «Фейсбуке». - Следственные действия продолжаются».

При этом глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. По его словам, "есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием". "Также рассматриваем версии криминального характера", - отметил Князев. Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, депутат Рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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