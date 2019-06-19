Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-19T15:34:51+03:00

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В полицию 14 июня обратились руководители московского ФГБНУ "Научно-исследовательский институт глазных болезней" с заявлением о том, что неустановленное лицо из числа руководства института фиктивно устроило на работу двух человек. Они числились по документам, но в реальности в институте никогда не появлялись и никаких рабочих задач не выполняли, зато заработную плату на банковские карты получали исправно.

- В ФГБНУ "НИИГБ" были фиктивно устроены на работу два человека - Савенков П. и Самодуров В. По документам мужчины начали свою трудовую деятельность в институте еще 28 января 2014 года и каждый месяц получали заработную плату, вплоть до апреля 2018 года. Оплата проводилась на банковские карты, общий ущерб за более чем 4 года составил 1,6 млн. рублей. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция ведет проверку и устанавливает неизвестное лицо из числа руководства института, которое провернуло данное аферу и обогатилось за счет учреждения почти на 2 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU