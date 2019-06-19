Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-19T15:59:08+03:00

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Один из проспектов Харькова, который до 2016 года носил имя маршала Георгия Жукова, но в результате декоммунизации был переименован в честь генерал-майора Петра Григоренко, вернет себе первоначальное название. Такое решение приняли депутаты Городского совета в среду, 19 июня.

Рассмотрение данной инициативы состоялось еще весной после того, как в администрацию подали электронную петицию. Довольно скоро она набрала достаточное количество голосов.

Большинство депутатов - 59 из 75 присутствовавших - высказались "за" возвращение имени советского полководца проспекту, "против" проголосовали лишь 13 членов горсовета. Имя же основателя Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко будет присвоено одной из строящихся улиц Харькова.

Стоит отметить, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович уже пригрозил мэру города Геннадию Кернесу персональной ответственностью за подписание соответствующего указа. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что многие жители Харькова изначально просили не переименовывать проспект и не трогать установленный в центре города бюст полководца. Первую просьбу так и не услышали, что касается памятника, то его радикалы снесли несколько недель назад. Мэр Харькова уже пообещал восстановить бюст.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU