В Японии запретили физические наказания детей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-19T16:53:58+03:00

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19 июня Парламент Японии принял закон, запрещающий родителям применять телесные наказания в отношении детей.

Власти Японии, однако, не объяснили, какие именно штрафы будут ждать нарушителей этого закона. Предполагается, что местные власти будут самостоятельно проводить с ними профилактические работы.

Кроме того, новый закон существенно расширит права социальных работников. Они получат законное право на "вмешательство" в дела о домашнем насилии. Однако в силу новые поправки вступят только с перво апреля 2020 года.

Японское правительство целенаправленно встало на защиту детей. Следующим шагом оно планирует ввести наказание за моральное унижение несовершеннолетних.

Все эти поправки стали следствием ужасающей статистики. Известно, что за предыдущий год в Японии было зарегистрировано более 80 тысяч случаев физического или психологического насилия в отношении детей.

ИСТОЧНИК KP.RU