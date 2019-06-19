ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-19T16:47:18+03:00

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Лидер партии Владимир Жириновский прокомментировал инициативу.

- Мы принимаем такие законопроекты, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, чтобы население росло быстрее.

Но почему только многодетные семьи? Почему не ввести такое же пособие для женщин, которые отказываются от искусственного прерывания беременности? Тысячи детей убивают каждый год, это огромные потери для страны, а мы могли бы их спасти. Давайте поддержим матерей-одиночек. Им бывает тяжелее, чем многодетным семьям. Если одинокая женщина с ребенком сможет приобрести себе жилье – это поможет создать ей новую семью.

И еще одно: самая эффективная форма решения демографической проблемы – приглашать русских из-за границы приезжать в Россию. Мы можем помочь им ускорить получение российских документов и предложить пособие при переезде. Это уже готовые семьи, часто многодетные, с работящими родителями. Мы вот только-только ввели ускоренный вариант для жителей Донбасса и уже десятки русских получили паспорта. Если бы сделали это раньше, то только с одной Украины могли получить 5-10 млн человек. С Балкан сколько славян могли бы приехать к нам. А потомки русских мигрантов? Многие очень хотят связать свою жизнь с родиной предков, потому что не все устроили свою жизнь за границей. Но мы же их не приглашаем, не помогаем им, а это тысячи человек! - заявил Владимир Жириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU