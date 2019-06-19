В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-19T17:01:25+03:00

Газопровод "Северный поток-2" должен быть запущен до конца года Фото: REUTERS

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Задержка строительства газопровода "Северный поток-2" датскими властями вызвана необходимостью согласования его маршрута с учетом экологических параметров и безопасности государства. Такое заявление сделал глава пресс-службы Энергетического агентства королевства Туре Фальбе-Хансен.

Сайт kp.ru писал о том, что вторая нитка "Северного потока-2" должна пройти по дну Балтийского моря из России до Германии, но одна из стран этой акватории пока не выдала разрешения на строительство

Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец ранее заявил, что такие действия Дании могут обернуться для нее огромными убытками.

ИСТОЧНИК KP.RU