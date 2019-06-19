Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-19T17:16:38+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешние власти страны могут отказаться от Крыма и признать его российским в обмен на разрешение ситуации в Донбассе. Правда, сам политик не рекомендовал бы действующему главе государства Владимиру Зеленскому так поступать, поскольку он может потерять власть.

"Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше", — пояснил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что не хотел бы давать каких-то публичных советов Владимиру Зеленскому, кроме одного - принимать в расчет все "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России, передает "Главком".

К слову, команда самого президента Украины настроена совсем иначе, нежели это описывает Порошенко. Сайт kp.ru писал о том, что администрация Зеленского хочет "вернуть" и Крым, и Донбасс. Специально для этого даже разрабатывается стратегия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU