В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
В Бельгийской провинции Фламандский Брабант рухнул и загорелся маленький легкомоторный самолет. Он упал вблизи трассы Е-40, которая соединяет столицу страны Брюссель и город Льеж. Причины катастрофы пока не выяснены.
О крушении самолета сообщило агентство Le Soir. По его данным, в результате происшествия пострадали два человека. Информации об их состоянии пока не поступало. На место сразу же прибыли пожарные и спасательные службы.
Из-за самолета полиция перекрыла две полосы трассы в сторону Льежа.
Кроме этого, самолет упал вблизи железнодорожных путей. Однако службы сообщают, что это не повлияет на движение поездов, их расписание никак не изменится.
Небольшой туристический самолёт упал в Бельгии.
ИСТОЧНИК KP.RU