2019-06-19T17:35:12+03:00
В мире

В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали

Состояние пострадавших неизвестно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Из-за самолета полиция перекрыла две полосы трассы в сторону ЛьежаИз-за самолета полиция перекрыла две полосы трассы в сторону Льежа
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В Бельгийской провинции Фламандский Брабант рухнул и загорелся маленький легкомоторный самолет. Он упал вблизи трассы Е-40, которая соединяет столицу страны Брюссель и город Льеж. Причины катастрофы пока не выяснены.

О крушении самолета сообщило агентство Le Soir. По его данным, в результате происшествия пострадали два человека. Информации об их состоянии пока не поступало. На место сразу же прибыли пожарные и спасательные службы.

Из-за самолета полиция перекрыла две полосы трассы в сторону Льежа.

Кроме этого, самолет упал вблизи железнодорожных путей. Однако службы сообщают, что это не повлияет на движение поездов, их расписание никак не изменится.

Небольшой туристический самолёт упал в Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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