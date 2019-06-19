Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
Россия сформировала делегацию для участия в заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В состав объединения вошли семь членов Совета Федерации и 11 депутатов Государственной думы.
Представителем верхней палаты выступит первый заместитель главы международного комитета, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк. Также от Совфеда в делегацию прошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Сергей Лисовский, Владимир Кожин и Татьяна Лебедева.
От Госдумы на заседание ПАСЕ поедут вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что Россия не участвовала в работе ассамблеи на протяжении четырех лет, протестуя против лишения нашей делегации права голоса.
Москва готова подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ лишь при условии, что организация примет полную версию доклада представительницы Бельгии Петры де Суттер, в котором прописываются изменения устава. Речь идет, в частности, о том, что члены ассамблеи не могут быть лишены права голоса в случае пересмотра полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU