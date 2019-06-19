Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-19T18:24:19+03:00

Россия вернется в ПАСЕ лишь при условии восстановления всех полномочий делегации и изменения устава организации Фото: REUTERS

В состав группы вошли семь сенаторов и 11 депутатов

Изменить размер текста: A A

Россия сформировала делегацию для участия в заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В состав объединения вошли семь членов Совета Федерации и 11 депутатов Государственной думы.

Представителем верхней палаты выступит первый заместитель главы международного комитета, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк. Также от Совфеда в делегацию прошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Сергей Лисовский, Владимир Кожин и Татьяна Лебедева.

От Госдумы на заседание ПАСЕ поедут вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия не участвовала в работе ассамблеи на протяжении четырех лет, протестуя против лишения нашей делегации права голоса.

Москва готова подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ лишь при условии, что организация примет полную версию доклада представительницы Бельгии Петры де Суттер, в котором прописываются изменения устава. Речь идет, в частности, о том, что члены ассамблеи не могут быть лишены права голоса в случае пересмотра полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU