Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Лидеры стран Европейского союза обсудят и примут решение относительно продления экономических санкций в отношении России. Обмен мнениями состоится на заседании в четверг, 20 июня, в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета ЕС.
"Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров о реализации минских договоренностей и переговорах в нормандском формате. Это даст лидерам возможность одобрить отмену экономических санкций в отношении России", — говорится в материалах, опубликованных на сайте ЕС.
Ожидается, что политики также обсудят климат, бюджет, дезинформацию и примут стратегическую повестку дня на 2019-2024 годы.
Сайт kp.ru писал о том, что действие антироссийских санкций истекает 23 июня. Ранее постоянные представители страны ЕС уже одобрили их продление еще на год.
ИСТОЧНИК KP.RU