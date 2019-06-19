2019-06-19T18:37:38+03:00
Политика

Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня

Решение будет принято на основе данных о реализации минских соглашений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евросоюз обсудит необходимость продления антироссийских санкцийЕвросоюз обсудит необходимость продления антироссийских санкцийФото: REUTERS
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Лидеры стран Европейского союза обсудят и примут решение относительно продления экономических санкций в отношении России. Обмен мнениями состоится на заседании в четверг, 20 июня, в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета ЕС.

"Канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров о реализации минских договоренностей и переговорах в нормандском формате. Это даст лидерам возможность одобрить отмену экономических санкций в отношении России", — говорится в материалах, опубликованных на сайте ЕС.

Ожидается, что политики также обсудят климат, бюджет, дезинформацию и примут стратегическую повестку дня на 2019-2024 годы.

Сайт kp.ru писал о том, что действие антироссийских санкций истекает 23 июня. Ранее постоянные представители страны ЕС уже одобрили их продление еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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