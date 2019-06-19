Госдума разрешила выращивать опийный мак в России
Государственная дума приняла законопроект о снятии запрета на выращивание в России наркосодержащих растений, в том числе опийного мака, с целью производства медицинских препаратов.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас у нас в стране зарегистрировано 13 таких препаратов, девять из которых включены в перечень жизненно необходимых. Все они изготавливаются из сырья, завозимого из-за границы, а производят его компании, находящиеся в юрисдикции стран, поддержавших санкции против России.
После того, как принятый в среду, 19 июня, документ вступит в силу культивирование наркосодержащих растений для последующего использования в научных, учебных и медицинских целях станет абсолютно законным.
Заниматься выращиванием мака и переработкой смеси будут имеющие такую лицензию ФГУПы. Сейчас требованиям соответствуют лишь два подведомственных министерству промышленности и торговли предприятия, сообщается на сайте Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU