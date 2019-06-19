В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"
Сейчас в Японии проводится 13-ый "Фестиваль русской культуры". С 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов Мария Челмакина и Тарас Ясенков.
Хор посетит крупные японские города такие, как Токио, Сайтама, Йокогама и Мусасино. Кроме этого, артисты выступят перед главами государств на саммите G-20. Это выступление будет посвящено закрытию перекрестного "Года России и Японии".
Перекрестный "Год России и Японии" позволил двум странам обмениваться культурными событиями. В России прошел фестиваль японской культуры, а в Японии - русской.
Приветственную речь к открытию этого фестиваля в 2018 году произносил Владимир Путин.
- Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств, - заключил глава государства.
В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"
ИСТОЧНИК KP.RU