СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-19T19:05:59+03:00

С 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Сейчас в Японии проводится 13-ый "Фестиваль русской культуры". С 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов Мария Челмакина и Тарас Ясенков.

Хор посетит крупные японские города такие, как Токио, Сайтама, Йокогама и Мусасино. Кроме этого, артисты выступят перед главами государств на саммите G-20. Это выступление будет посвящено закрытию перекрестного "Года России и Японии".

Перекрестный "Год России и Японии" позволил двум странам обмениваться культурными событиями. В России прошел фестиваль японской культуры, а в Японии - русской.

Приветственную речь к открытию этого фестиваля в 2018 году произносил Владимир Путин.

- Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств, - заключил глава государства.

В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"

ИСТОЧНИК KP.RU