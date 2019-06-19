2019-06-19T19:05:59+03:00
В мире

В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"

В рамках Фестиваля состоятся гастроли Камерного хора Московской консерватории
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
С 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. Фото: Артем Геодакян/ТАССС 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

Сейчас в Японии проводится 13-ый "Фестиваль русской культуры". С 26 июня по 2 июля гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов Мария Челмакина и Тарас Ясенков.

Хор посетит крупные японские города такие, как Токио, Сайтама, Йокогама и Мусасино. Кроме этого, артисты выступят перед главами государств на саммите G-20. Это выступление будет посвящено закрытию перекрестного "Года России и Японии".

Перекрестный "Год России и Японии" позволил двум странам обмениваться культурными событиями. В России прошел фестиваль японской культуры, а в Японии - русской.

Приветственную речь к открытию этого фестиваля в 2018 году произносил Владимир Путин.

- Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств, - заключил глава государства.

В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"

В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году
Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Роберт Морено официально возглавил сборную Испании
Польша готова провести газопровод на Украину
Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%
Госдума разрешила выращивать опийный мак в России
Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17
Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней
В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма
В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"
Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв
В Японии запретили физические наказания детей
В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки
Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост