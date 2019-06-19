Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году

СЕГОДНЯ 20:13 2019-06-19T20:13:34+03:00

Пока же ЗРПК проходят испытания и доработку

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Разработка и создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить к 2021 году. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", - сказал он на коллегии ведомства по вопросам реализации гособоронзаказа.

Сайт kp.ru писал о том, что новый ЗРПК оснащен многофункциональной прицельной станцией, позволяющей видеть цели на расстоянии до 75 километров. Он уже показал свою высокую эффективность во время испытаний, в частности, в плане отработки ударов по сверхмалым целям. Также продолжается развитие станций загоризонтного обнаружения.

Что касается других новых разработок российской армии, то уже в этом году будет завершена работа над созданием зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями, передает ТАСС со ссылкой на Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU