2019-06-19T20:13:34+03:00
Политика

Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году

Пока же ЗРПК проходят испытания и доработку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комплекс "Панцирь-СМ" имеет многофункциональную прицельную станциюКомплекс "Панцирь-СМ" имеет многофункциональную прицельную станциюФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Разработка и создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить к 2021 году. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", - сказал он на коллегии ведомства по вопросам реализации гособоронзаказа.

Сайт kp.ru писал о том, что новый ЗРПК оснащен многофункциональной прицельной станцией, позволяющей видеть цели на расстоянии до 75 километров. Он уже показал свою высокую эффективность во время испытаний, в частности, в плане отработки ударов по сверхмалым целям. Также продолжается развитие станций загоризонтного обнаружения.

Что касается других новых разработок российской армии, то уже в этом году будет завершена работа над созданием зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями, передает ТАСС со ссылкой на Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Роберт Морено официально возглавил сборную Испании
Польша готова провести газопровод на Украину
Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%
В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"
Госдума разрешила выращивать опийный мак в России
Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17
Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней
В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма
В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"
Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв
В Японии запретили физические наказания детей
В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки
Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост