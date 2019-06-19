Япония отказалась выплачивать Южной Корее компенсацию за принуждение к труду

СЕГОДНЯ 21:28 2019-06-19T21:28:46+03:00

Во время оккупации токийские власти заставляли жителей Корейского полуострова работать на своих предприятиях

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Япония отказать выплачивать материальные компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации, которой жители Корейского полуострова подвергались во время оккупации (1910-1945), в частности, в годы Второй мировой войны.

Ранее Сеул предложил Токио создать совместный фонд предоставления таких выплат. В Токио же инициативу посчитали неприемлемой. Соответствующую позицию озвучил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Оно (предложение - прим.ред.) нарушает договоренности, составляющие правовую основу отношений Японии и Южной Кореи. Таким образом ситуация с нарушением международного права продолжается, и для Японии это неприемлемо", - цитирует главу ведомства телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее между Токио и Сеулом неоднократно возникали конфликты из-за событий времен японской оккупации. Так, например, власти Республики Корея требовали выплаты компенсаций "женщинам для утешения", которых принуждали к занятиям проституцией в годы войн в Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU