США ввели санкции в отношении "Русского финансового общества"

СЕГОДНЯ 22:02 2019-06-19T22:02:49+03:00

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении базирующейся в России небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество". Об этом сообщили в пресс-службе Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Американские власти заподозрили "Русское финансовое общество" в оказании содействия КНДР в обход наложенных на нее санкций. Так, организация якобы сотрудничала с компанией Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd", находящейся под контролем "главного валютного банка" Северной Кореи, и помогала ей получать доступ к международной финансовой системе.

"Те, кто пытаются обхитрить США, чтобы обеспечить КНДР доступ к международным финансовым рынкам, подвергают себя значительному санкционному риску”, - приводятся словам заместителя министра по терроризму и финансовой разведке Сигала Манделкера на сайте Минфина.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее Вашингтон обложил санкциями тульское конструкторское бюро, военный учебный центр в Гатчине и московский завод "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU