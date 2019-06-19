Суд Киева рассмотрит иск об отмене регистрации "новой церкви"

СЕГОДНЯ 22:17 2019-06-19T22:17:37+03:00

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви» Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, которая требует признать незаконной регистрацию "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в синодальном юридическом отделе УПЦ.

В Киевской митрополии заявили, что при проведении процедуры были допущены существенные нарушения законодательства Украины, а, следовательно, совершены противоправные действия. Именно поэтому УПЦ требует отменить регистрацию так называемой "новой церкви" в судебном порядке и признать ее противоправной, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее Православная церковь Украины признала незаконными все указы УПЦ Киевского патриархата, принятые за последние полгода, поскольку структура фактически перестала существовать после объединения с другим раскольническим объединением.

ИСТОЧНИК KP.RU