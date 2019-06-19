Суд Киева рассмотрит иск об отмене регистрации "новой церкви"
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, которая требует признать незаконной регистрацию "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в синодальном юридическом отделе УПЦ.
В Киевской митрополии заявили, что при проведении процедуры были допущены существенные нарушения законодательства Украины, а, следовательно, совершены противоправные действия. Именно поэтому УПЦ требует отменить регистрацию так называемой "новой церкви" в судебном порядке и признать ее противоправной, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее Православная церковь Украины признала незаконными все указы УПЦ Киевского патриархата, принятые за последние полгода, поскольку структура фактически перестала существовать после объединения с другим раскольническим объединением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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