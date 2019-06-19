2019-06-19T23:36:47+03:00
Происшествия

Бизнесмен Бойко-Великий допрашивается по делу о растрате

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы
Артур ГАРЬКЕ
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Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр АстафьевПрезидент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Астафьев
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Олигарх Василий Бойко-Великий стал фигурантом нового уголовного дела. В прошлый раз бизнесмен загремел за решетку еще в нулевых. Его обвиняли в обмане 298 человек. По версии следствия, Бойко-Великий незаконно присвоил участки бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района Московской области. Но тогда с гуся вода сошла: олигарха оправдали.

Детали нового дела еще не известны. Бизнесмена задержали сегодня днем и пока допрашивают. В офисах группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" прошли обыски. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте олигарха.

"Идут следственные действия, ведется допрос в рамках дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал ТАСС адвокат Алексей Аверьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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