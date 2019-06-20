Российские банки заработали в 1,6 раза больше, чем прошлом году

СЕГОДНЯ 00:49 2019-06-20T00:49:16+03:00

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Прибыль российских банков в первые пять месяцев года отражает хорошую динамику. Этот показатель вырос на 64% по сравнению с показателями прошлого года.

"Банки продолжали наращивать прибыль: за пять месяцев 2019 года прибыль банковского сектора составила 867 млрд рублей. В январе - мае 2018 года прибыль составила 527 млрд рублей", - отмечается в сообщении Центробанка, пишет ТАСС.

Из отчета регулятора следует, что за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 миллиардов рублей показали 350 кредитных организаций. Это три четверти из ныне существующих банков. В минус на 76 миллиардов рублей ушли 105 кредитных организаций. Но доля таких кредитных организаций в России снизилась до 22% против 32% годом ранее. При этом, объем вкладов физических лиц в российских банках за январь - май 2019 года увеличился на 2,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU