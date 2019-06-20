2019-06-20T01:13:24+03:00
Происшествия

В США с рельсов сошел поезд с опасными веществами и оружием

ЧП произошло возле Уэллса в Неваде
Артур ГАРЬКЕ
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Эшелон перевозил военные грузы.Эшелон перевозил военные грузы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Около 19 вагонов товарного состава сошли с рельсов возле населенного пункта Уэллс в штате Невада. ЧП произошло в среду, 19 июня. Известно, что в вагонах перевозились взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты.

В результате инцидента пострадавших нет. На месте аварии произошла утечка потенциально опасных для здоровья веществ, включая аммонийную селитру, применяемую для подрывных работ. Об этом со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини сообщил телеканал Fox News.

"В настоящий момент производится обеззараживание лиц, контактировавших [с веществами]", - сказал полицейский.

Он уточнил, что кроме машинистов в поезде никого не было. Двери вагонов с оружием и гранатами не повреждены и остаются опечатанными. Из-за аварии на какое-то время было перекрыто движение по участку автошоссе номер 80 близ Уэллса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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