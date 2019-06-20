Пентагон направит на Ближний Восток беспилотники и самолеты-разведчики для "защиты интересов в регионе"

СЕГОДНЯ 01:35 2019-06-20T01:35:41+03:00

Америка при это заявляет об отсутствии стремления конфликта с Ираном

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Желание Соединенных Штатов Америки продемонстрировать силу Ирану переросло в конкретные действия. Ранее было решено направить на Ближний Восток около тысячи военных. Их высадку предварит отправка туда дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, беспилотных летательных аппаратов и самолетов для сбора разведданных.

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы размещаем [войска на Ближнем Востоке] и готовы защищать американские силы и интересы в регионе", - сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что Минобороны делает это по просьбе Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Заметим, администрация не намерена обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана. Эту процедуру команда Трампа считает излишней, аргументируя действия защитой американских интересов.

Как писал сайт kp.ru, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат. Госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU