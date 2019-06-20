ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,5%

СЕГОДНЯ 02:14 2019-06-20T02:14:15+03:00

"Центробанк" Америки прогнозирует снижение показателя в будущем году

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Федеральная резервная система (ФРС) США - организация, которая в Америке выполняет функции Центробанка. Ведомство сохранило базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5%", - сказано на сайте ФРС.

За это решение проголосовали почти единогласно. Лишь один из десяти членов комитета высказался против. ФРС США не ожидает прогнозирует сокращение базовой процентной ставки снижение на 2020 год.

ЗАметим, России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Такое понижение произошло впервые с марта прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU