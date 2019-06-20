Посольство России в США сочло обвинительный приговор Тищенко ошибочным

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-20T02:43:20+03:00

Россиянина отпустили из зала суда: свое заключение он отбыл за время следствия. Фото: REUTERS

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Посольство России в США считает ошибочным вынесение обвинительного приговора россиянину Олегу Тищенко. Этот человек признан виновным в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против США. Он был приговорен к одному году тюремного заключения, но отпущен из-за того, что этот срок уже отбыл.

"Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина.Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей. Призываем отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран", - отмечается в сообщении дипведомства.

В посольстве отметили, что во время следствия постоянно поддерживали с ним связь, отстаивали его права и законные интересы, добиваясь смягчения условий пребывания в заключении. Также дипломаты пообещали проконтролировать депортацию.

Сайт kp.ru писал о том, что расследование в отношении Тищенко было начато еще в 2016 году. Американские спецслужбы выяснили, что в июне 2011 года россиянин пытался купить на интернет-аукционе eBay летные инструкции к истребителям F-16.

ИСТОЧНИК KP.RU