СК возбудил уголовное дело после обращения россиян на прямую линию с президентом

СЕГОДНЯ 03:01 2019-06-20T03:01:49+03:00

Жители села под Челябинском пожаловались на небезопасный железнодорожный переход

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Сотрудники СК возбудили первое уголовное дело после обращения на прямую линию с президентом. Правоохранители отреагировали на обращение жителей челябинского села о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили пресс-службе СК РФ ТАСС.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жителей и дорожников, местного главу администрации. В рамках уголовного дела запрошены и будут изучены документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

Известно, что СК инициировал проверки по жалобам президенту на прямую линию в нескольких регионах. Среди них Калужская, Белгородская, Свердловская, Саратовская области, Красноярский и Хабаровский край, Республика Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU