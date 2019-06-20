2019-06-20T03:01:49+03:00
Общество

СК возбудил уголовное дело после обращения россиян на прямую линию с президентом

Жители села под Челябинском пожаловались на небезопасный железнодорожный переход
Артур ГАРЬКЕ
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Жители пожаловались на небезопасный переход жд путей.Жители пожаловались на небезопасный переход жд путей.Фото: Сергей ГАПОН
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Сотрудники СК возбудили первое уголовное дело после обращения на прямую линию с президентом. Правоохранители отреагировали на обращение жителей челябинского села о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили пресс-службе СК РФ ТАСС.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жителей и дорожников, местного главу администрации. В рамках уголовного дела запрошены и будут изучены документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

Известно, что СК инициировал проверки по жалобам президенту на прямую линию в нескольких регионах. Среди них Калужская, Белгородская, Свердловская, Саратовская области, Красноярский и Хабаровский край, Республика Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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