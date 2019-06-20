СК возбудил уголовное дело после обращения россиян на прямую линию с президентом
Сотрудники СК возбудили первое уголовное дело после обращения на прямую линию с президентом. Правоохранители отреагировали на обращение жителей челябинского села о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили пресс-службе СК РФ ТАСС.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили жителей и дорожников, местного главу администрации. В рамках уголовного дела запрошены и будут изучены документы по техническому оснащению железнодорожной станции.
Известно, что СК инициировал проверки по жалобам президенту на прямую линию в нескольких регионах. Среди них Калужская, Белгородская, Свердловская, Саратовская области, Красноярский и Хабаровский край, Республика Алтай.
ИСТОЧНИК KP.RU