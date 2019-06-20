Порошенко создал новый "спецназ" против России

СЕГОДНЯ 03:16 2019-06-20T03:16:29+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России. Об этом политик рассказал в своем Twitter.

"Вместе в течение 5 лет мы заложили фундамент украинской государственности - армию, язык, веру. Сейчас пытаются ударить армию в спину, отменить закон о государственном языке и решение закупленного суда запретить украинскую церковь. Уже слышно сбой бульдозера, который пытается разрушить духовную основу нашей государственности. "Европейская солидарность" – Политический спецназ, способен защитить наше государство!", - написал Порошенко в социальной сети.

Напомним, о намерениях Порошенко стать "отцом нации". Суть в том, чтобы не занимая никаких должностей иметь огромное влияние.

ИСТОЧНИК KP.RU