2019-06-20T03:16:29+03:00
Политика

Порошенко создал новый "спецназ" против России

Оружие экс-президента - его партия
Артур ГАРЬКЕ
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России. Об этом политик рассказал в своем Twitter.

"Вместе в течение 5 лет мы заложили фундамент украинской государственности - армию, язык, веру. Сейчас пытаются ударить армию в спину, отменить закон о государственном языке и решение закупленного суда запретить украинскую церковь. Уже слышно сбой бульдозера, который пытается разрушить духовную основу нашей государственности. "Европейская солидарность" – Политический спецназ, способен защитить наше государство!", - написал Порошенко в социальной сети.

Напомним, о намерениях Порошенко стать "отцом нации". Суть в том, чтобы не занимая никаких должностей иметь огромное влияние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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