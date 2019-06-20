Британца вышвырнули из самолета после признания о смертельной аллергии на орехи

СЕГОДНЯ 03:37 2019-06-20T03:37:53+03:00

Турист с девушкой вынужден был лететь домой другой авиакомпанией

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Британец Джош Сильвер и его спутница Флавия Иванай не смогли улететь турецкой Антальи на самолете авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиров силой вытащили из самолета после того, как молодой человек признался в том, что имеет проблемы со здоровьем - смертельную аллергию на орехи.

25-летний турист честно предупредил компанию об этом как того требуют правила. Но незадолго до вылета к молодому человеку подошла стюардесса и сообщила, что ему не разрешено лететь. Затем началась ругань, на борт поднялись полицейские, пишет газета The Sun.

"Я считаю это дискриминацией на основе проблем со здоровьем, я не сделал ничего незаконного", — заявил Сильвер.

Паре пришлось лететь домой самолетом другой авиакомпании. Туристы потратили на билеты около 550 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU