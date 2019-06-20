Британца вышвырнули из самолета после признания о смертельной аллергии на орехи
Британец Джош Сильвер и его спутница Флавия Иванай не смогли улететь турецкой Антальи на самолете авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиров силой вытащили из самолета после того, как молодой человек признался в том, что имеет проблемы со здоровьем - смертельную аллергию на орехи.
25-летний турист честно предупредил компанию об этом как того требуют правила. Но незадолго до вылета к молодому человеку подошла стюардесса и сообщила, что ему не разрешено лететь. Затем началась ругань, на борт поднялись полицейские, пишет газета The Sun.
"Я считаю это дискриминацией на основе проблем со здоровьем, я не сделал ничего незаконного", — заявил Сильвер.
Паре пришлось лететь домой самолетом другой авиакомпании. Туристы потратили на билеты около 550 евро.
ИСТОЧНИК KP.RU