Девушку из Мьянмы лишили лицензии врача за горячие фото в бикини
Медицинский совет Мьянмы оставил без лицензии 29-летнего врача Нанг Мве Сан. Девушка, по мнению "чинуш", выставляла слишком откровенные фотографии в социальных сетях. Ее профессиональные навыки при этом никто не учитывал, специалист осталя без работы.
Девушка всю жизнь мечтала быть "сексуальной моделью", но повинуясь воле родителей закончила институт и стала врачом. Карьера в этой сфере ее не интересовала, она искала работу на стороне. Два года назад медик наконец стала участвовать в фотосессиях, сниматься для рекламы. Для этого ей пришлось поменять белый халат на откровенный купальник.
"Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим. При этом не желают, чтобы женщины даже носили брюки", - приводит слова девушки газета The New York Times.
Потеря специалиста для страны вообще-то большое событие. Мьянма с населением в 53 миллиона человек имеет только половину необходимых врачей. Девушка намерена добиться приостановки лицензии, чтобы когда-нибудь вернуться в профессию. Пока же как модель она зарабатывает существенно больше.
ИСТОЧНИК KP.RU