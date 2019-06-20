2019-06-20T05:50:06+03:00
В мире

Девушку из Мьянмы лишили лицензии врача за горячие фото в бикини

Нанг Мве Сан мечтала стать моделью, но по просьбе родителей выучилась на медика
Григорий ЛЕОРДА
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Мое тело - мое дело. Так считает девушка, а потому не стала удалять снимки по указу начальства.Мое тело - мое дело. Так считает девушка, а потому не стала удалять снимки по указу начальства.
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Медицинский совет Мьянмы оставил без лицензии 29-летнего врача Нанг Мве Сан. Девушка, по мнению "чинуш", выставляла слишком откровенные фотографии в социальных сетях. Ее профессиональные навыки при этом никто не учитывал, специалист осталя без работы.

Девушка всю жизнь мечтала быть "сексуальной моделью", но повинуясь воле родителей закончила институт и стала врачом. Карьера в этой сфере ее не интересовала, она искала работу на стороне. Два года назад медик наконец стала участвовать в фотосессиях, сниматься для рекламы. Для этого ей пришлось поменять белый халат на откровенный купальник.

"Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим. При этом не желают, чтобы женщины даже носили брюки", - приводит слова девушки газета The New York Times.

nangmwesannangmwesan
i was thinking what to wear everytime b4 going outside... & it takes too long pls help me choose
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Потеря специалиста для страны вообще-то большое событие. Мьянма с населением в 53 миллиона человек имеет только половину необходимых врачей. Девушка намерена добиться приостановки лицензии, чтобы когда-нибудь вернуться в профессию. Пока же как модель она зарабатывает существенно больше.

nangmwesannangmwesan
sorry for the asian eye who like extremely white coz my skin is very tan due to the sun burn I cant be white enough
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nangmwesannangmwesan
Society doesn't own women's body My body, My right Thanks to all my fans from my country, Burma and all around the world who support and encourage me, I love y'all
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ИСТОЧНИК KP.RU

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