Девушку из Мьянмы лишили лицензии врача за горячие фото в бикини

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-20T05:50:06+03:00

Мое тело - мое дело. Так считает девушка, а потому не стала удалять снимки по указу начальства.

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Медицинский совет Мьянмы оставил без лицензии 29-летнего врача Нанг Мве Сан. Девушка, по мнению "чинуш", выставляла слишком откровенные фотографии в социальных сетях. Ее профессиональные навыки при этом никто не учитывал, специалист осталя без работы.

Девушка всю жизнь мечтала быть "сексуальной моделью", но повинуясь воле родителей закончила институт и стала врачом. Карьера в этой сфере ее не интересовала, она искала работу на стороне. Два года назад медик наконец стала участвовать в фотосессиях, сниматься для рекламы. Для этого ей пришлось поменять белый халат на откровенный купальник.

"Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим. При этом не желают, чтобы женщины даже носили брюки", - приводит слова девушки газета The New York Times.

nangmwesan i was thinking what to wear everytime b4 going outside... & it takes too long pls help me choose

Потеря специалиста для страны вообще-то большое событие. Мьянма с населением в 53 миллиона человек имеет только половину необходимых врачей. Девушка намерена добиться приостановки лицензии, чтобы когда-нибудь вернуться в профессию. Пока же как модель она зарабатывает существенно больше.

nangmwesan sorry for the asian eye who like extremely white coz my skin is very tan due to the sun burn I cant be white enough

nangmwesan Society doesn't own women's body My body, My right Thanks to all my fans from my country, Burma and all around the world who support and encourage me, I love y'all

ИСТОЧНИК KP.RU