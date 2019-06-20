Погода в Москве на 20 июня 2019 года: жарко и без осадков

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-20T07:24:04+03:00

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Москве на 20 июня 2019 года

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Погода в Москве на 20 июня 2019 года будет переменно облачная и без осадков. Об этом в четверг сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров будут достигать отметки 28-30 градусов выше ноля, ближе к вечеру станет немного прохладнее – 15-17 градусов тепла. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью потоки юго-западного направления разовьют скорость 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет составлять 750 миллиметров ртутного столба.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда к середине июня в Москве будет жаркая погода. Уже в четверг, 20 июня, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет выше климатической нормы на пару градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU