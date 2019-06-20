2019-06-20T07:32:48+03:00
Авто

В Москве на МКАД и ТТК начали тестировать беспилотные автомобили

Пока по дорогам поедут пять особенных машин
Елена АКИМОВА
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В Москве начали тестировать беспилотные автоВ Москве начали тестировать беспилотные автоФото: Алиса ТИТКО
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На московских дорогах начали тестировать первые беспилотные автомобили. Пока встретить такую машину в общем потоке будет большой редкостью – всего пять авто на всю столицу. Но если задаться целью, то все возможно: тестировать беспилотники будут на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах, а также спальных районах столицы, таких как Бутово, Митино.

После того, как первая пятерка зарекомендует себя положительно, на тест выпустят еще 20 машин.

Пока в автомобилях Toyota Prius находится водитель. Участия в управлении он не принимает, но в случае внештатной ситуации готов помочь и перехватить руль у компьютера.

В «Яндексе» отметили, что процедура тестирования осложняется тем, что нужно пройти сложную процедуру сертификации. Сейчас необходимо проводить проверку отдельно каждой машины, что занимает много времени. Минпромторг и другие ведомства прорабатывают возможность упрощение сертификации беспилотников, чтобы способствовать развитию новых технологий, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве можно будет встретить беспилотные машины. Поедут они, правда, пока в тестовом режиме и с пилотом, который будет следить за работой "умного" компьютера. Отличить беспилотные машины в общем автомобильном потоке можно будет по знаку с буквой "А".

ИСТОЧНИК KP.RU

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