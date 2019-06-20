2019-06-20T07:56:04+03:00
Политика

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20

Президент США отметил, что хочет дружить с Россией и Китаем
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Соединенных Штатов Дональд ТрампПрезидент Соединенных Штатов Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".

Трамп также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм". Под этим он подразумевал расследование инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы.

Кстати, как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что график двусторонних переговоров главы государства Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке еще формируется. По его словам, точной информации о встрече лидеров РФ и США пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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