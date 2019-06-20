Минюст назвал регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-20T09:05:48+03:00

В тройку лидеров входят Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург

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В Министерстве юстиции России рассказали, в каких регионах страны было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года. Так, среди лидеров – Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, пишет RT.

В первом квартале текущего года больше всего браков заключено:

- в Москве - 13,8 тысяч;

- Московской области - 9,6 тысяч;

- Санкт-Петербурге - почти 8 тысяч;

- Краснодарском крае - 6,8 тысяч;

- Свердловской области - 5,1 тысяч.

Наименьшее количество браков было зарегистрировано:

- в Республике Алтай -240;

- Республике Калмыкия – 206;

- Магаданской области – 219;

- Еврейской автономной области – 194;

- Чукотском автономном округе - 77.

Всего в первом квартале 2019 года в России было заключено 160,9 тысяч браков, что на 2,1 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что среди всех браков, заключенных в Москве в прошлом году, около 10% были зарегистрированы между россиянами и иностранцами.

ИСТОЧНИК KP.RU