Приставам разрешат службу по контракту

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-20T09:14:01+03:00

А пенсионное обеспечение сотрудников ФССП приравняют к МВД и ФСНК

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Минюст подготовил законопроект, который затронет работу судебных приставов. Он коснется всех сторон работы в ФССП.

Сегодня судебные приставы проходят государственную гражданскую службу, хотя их обязанности больше схожи с теми, что выполнят в правоохранительных органах.

Это стало ключевой идеей законопроекта – работу приставов хотят определить, как отдельный вид федеральной госслужбы. Новый документ существенно повысит статус ФССП и улучшит денежное довольствие тех, кто собирается на пенсию.

Пенсионное обеспечение судебных приставов приравняют к уровню выплат тех, кто отслужил в МВД, ФСКН и Росгвардии. Этот же документ разрешает прием приставов на службу по контракту.

С теми, кто впервые поступает на службу будет заключаться срочный контракт: для младшего состава — на три года, среднего и старшего — на пять лет. Во всех остальных случаях договор будет подписан бессрочно. Классные чины сотрудникам заменят на специальные звания.

Отдельной строкой прописано вознаграждение за хорошую работу. Это может быть специальное звание при наличии ученой степени, благодарность, денежные выплаты, ценные подарки, награды, огнестрельное или холодное оружие. Мерой поощрения станет снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU