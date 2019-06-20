СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-20T10:02:24+03:00

В России могут изменить нормативы платы за отопление в зависимости от этажности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Владельцы квартир, расположенных на нижних этажах, со следующего года не исключено, что будут вынуждены оплачивать более высокие платежки за отопление. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по энергетике Борис Гладких.

Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж. По словам парламентария, новый норматив, учитывающий этажность, должен был быть внедрен с 2016 года, однако Минстрой перенес принятие данного решения на 2020 год.

Гладких считает целесообразным передать полномочия по вводу нового норматива регионам. Тогда они смогут сами решать, стоит ли в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления, пишет "Парламентская газета".

Кстати, сайт kp.ru накануне писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU