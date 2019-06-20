Маршрутка с пассажирами перевернулась в Москве
Микроавтобус с пассажирами перевернулся на северо-западе Москвы. Все произошло утром 20 июня в Южном Тушине.
На пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристской произошла крупная авария. Столкнулись сразу три авто: две легковушки и маршрутка. Сообщается, что микроавтобус ехал на зеленый сигнал светофора, в этот момент в пассажирский транспорт врезался легковой автомобиль. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась. Во время падения была задета третья машина.
В ГИБДД подтвердили, что данное происшествия зарегистрировано и на месте работают сотрудники дорожной службы.
- Пока информации о пострадавших не поступало. Ведется работа на месте происшествия, - подтвердили в дорожной полиции телеканалу «360».
Тем не менее, очевидцы сообщают, что травмы получили несколько человек. На месте работают врачи скорой помощи. У водителя маршрутки черепно-мозговая травма. Ее один пострадавший – ребенок, который находится в автобусе. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.
Маршрутка с пассажирами перевернулась на северо западе Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU