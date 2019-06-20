2019-06-20T10:25:55+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Москве

Авария произошла в Южном Тушине [видео]
Елена АКИМОВА
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В Москве перевернулась маршрутка с пассажирамиВ Москве перевернулась маршрутка с пассажирамиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Микроавтобус с пассажирами перевернулся на северо-западе Москвы. Все произошло утром 20 июня в Южном Тушине.

На пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристской произошла крупная авария. Столкнулись сразу три авто: две легковушки и маршрутка. Сообщается, что микроавтобус ехал на зеленый сигнал светофора, в этот момент в пассажирский транспорт врезался легковой автомобиль. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась. Во время падения была задета третья машина.

В ГИБДД подтвердили, что данное происшествия зарегистрировано и на месте работают сотрудники дорожной службы.

- Пока информации о пострадавших не поступало. Ведется работа на месте происшествия, - подтвердили в дорожной полиции телеканалу «360».

Тем не менее, очевидцы сообщают, что травмы получили несколько человек. На месте работают врачи скорой помощи. У водителя маршрутки черепно-мозговая травма. Ее один пострадавший – ребенок, который находится в автобусе. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Маршрутка с пассажирами перевернулась на северо западе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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