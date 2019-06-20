СК: следствие просит заключить Василия Бойко-Великого под стражу

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-20T10:43:14+03:00

Бизнесмену вместе с соучастниками вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс» 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России предъявил обвинение бизнесмену Василию Бойко-Великому, а также директору банка «Кредитный экспресс» Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой, а также ряду сотрудников в хищении средств у финансового учреждения в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 «Присвоение или растрата» УК РФ), - сказано в сообщении. - Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».

Отмечается, что на данный момент установлен 31 факт хищений средств, и работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается.

Напомним, накануне сайт kp.ru писал, что олигарх Василий Бойко-Великий стал фигурантом нового уголовного дела, при этом детали его на тот момент были не известны. Отмечалось только, что бизнесмен задержан и его допрашивают. Кроме того, сообщалось, что в офисах группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU