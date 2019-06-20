2019-06-20T10:47:21+03:00
Происшествия

В Казахстане разбился самолет Ан-2: пилот погиб

Также два человека получили тяжелые травмы и ожоги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Биплан разбился в 10 км от села РодинаБиплан разбился в 10 км от села РодинаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Акмолинской области Казахстана разбился легкий самолёт Ан-2. В результате авиакатастрофы погиб пилот, также два человека пострадали.

Крушение произошло в четверг, 20 июня, около 10:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет рухнул на землю в 10 км от села Родина во время химической обработки полей. О случившемся в полицию сообщил местный агроном.

На месте ЧП было обнаружено тело пилота 1963 года рождения. Еще двух человек доставили в НИИ травматологии Нур-Султана и железнодорожную больницу с тяжелыми травмами и ожогами.

Сам самолет частично сгорел. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники других служб. В рамках расследования обстоятельств крушения Ан-2 создана комиссия, передает NUR.KZ.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцев ранее во время обработки полей в Ставрополье разбился самолет той же модели. Пилот пытался поднять биплан в воздух, не имея разрешения на полеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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