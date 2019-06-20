В Казахстане разбился самолет Ан-2: пилот погиб
В Акмолинской области Казахстана разбился легкий самолёт Ан-2. В результате авиакатастрофы погиб пилот, также два человека пострадали.
Крушение произошло в четверг, 20 июня, около 10:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет рухнул на землю в 10 км от села Родина во время химической обработки полей. О случившемся в полицию сообщил местный агроном.
На месте ЧП было обнаружено тело пилота 1963 года рождения. Еще двух человек доставили в НИИ травматологии Нур-Султана и железнодорожную больницу с тяжелыми травмами и ожогами.
Сам самолет частично сгорел. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники других служб. В рамках расследования обстоятельств крушения Ан-2 создана комиссия, передает NUR.KZ.
Сайт kp.ru писал о том, что месяцев ранее во время обработки полей в Ставрополье разбился самолет той же модели. Пилот пытался поднять биплан в воздух, не имея разрешения на полеты.
ИСТОЧНИК KP.RU