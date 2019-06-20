Ушедший в отставку глава Интерпола признался в получении взяток

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-20T11:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший заместитель министра общественной безопасности и руководителя морской полиции Китая, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй полностью признал свою вину во взяточничестве.

Суд над политиком состоялся в четверг, 20 июня, в городе Тянцзине на востоке КНР. Следствие заявило, что обвиняемый в период с 2005 по 2017 год использовал свое служебное положение для оказания содействия частным и юридическим лицам с целью получения вознаграждения. Так, Мун Хунвэю удалось заработать более 14 миллионов юаней (свыше 2 миллионов долларов).

Прокуратура предоставила неопровержимые доказательства вины бывшего президента международной организации уголовной полиции. Приговор в его отношении будет вынесен позже, передает агентство Sina.

Сайт kp.ru писал о том, что супруга Мэн Хунвэя заявила о его таинственном исчезновении в сентябре прошлого года, а в начале октября стало известно об отставке китайского политика с поста главы Интерпола. Тогда же власти КНР сообщили, что 64-летний чиновник находится под следствием. Его арестовали сразу по прилету на родину из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU