В аэропорту Шереметьево умер турист

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-20T11:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».

Отмечается, что самолет авиакомпании China Southern Airlines был вынужден приземлиться в московском аэропорту в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо. Лайнер в воздушной гавани встречали врачи реанимации. Турист находился в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти.

В настоящий момент причины резкого ухудшения состояния здоровья мужчины неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в аэропорту Домодедово скончался 32-летний пассажир. Следователям удалось выяснить, что 23 мая самолет, который вылетел из Москвы в Симферополь, вернулся минут через 40 в московский аэропорт. Борт лайнера пришлось развернулся в связи с дракой и ухудшением самочувствия пассажира, которого не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU