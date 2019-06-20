В аэропорту Шереметьево умер турист
В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».
Отмечается, что самолет авиакомпании China Southern Airlines был вынужден приземлиться в московском аэропорту в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо. Лайнер в воздушной гавани встречали врачи реанимации. Турист находился в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти.
В настоящий момент причины резкого ухудшения состояния здоровья мужчины неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в аэропорту Домодедово скончался 32-летний пассажир. Следователям удалось выяснить, что 23 мая самолет, который вылетел из Москвы в Симферополь, вернулся минут через 40 в московский аэропорт. Борт лайнера пришлось развернулся в связи с дракой и ухудшением самочувствия пассажира, которого не удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU